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عربي-دولي

روسيا تقضي على مجموعة من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا

Lebanon 24
08-11-2024 | 00:52
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أفاد مصدر عسكري بتدمير القوات الروسية مدرعة كانت تقل مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب قوات كييف في بلدة كازاتشي لوبان بمقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا.
وقال الخبير العسكري أندريه ماروتشكو لوكالة "تاس": "تم تدمير مدرعة تقل مرتزقة أجانب بقصف مدفعي في بلدة كازاتشي لوبان".
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وفي وقت سابق، قال النائب الأول لرئيس لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوراسي بمجلس "الدوما" فيكتور فودولاتسكي، إن قيادة القوات الأوكرانية وسلطات كوبيانسك في مقاطعة خاركوف غادرت المدينة على خلفية تقدم الجيش الروسي، ولم يبق فيها سوى المرتزقة واللصوص.
(روسيا اليوم)
 
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