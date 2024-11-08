ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أنه "في الوقت الذي يستعد فيه دونالد ترامب لتولي رئاسة الولايات المتحدة بعد فوزه الانتخابي، يتساءل البعض عن تأثير هذا الفوز على العالم. فبينما يستعد الاتحاد الأوروبي لإدارة ثانية لترامب، وتراقب أوكرانيا بقلق وتحتفل إسرائيل، تتجه الأنظار أيضًا إلى دول الخليج الفارسي. وسارعت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الغني بالنفط إلى تهنئة ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية، وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أوائل القادة الذين تحدثوا معه عبر الهاتف".

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وبحسب الموقع، فإن "ترامب حافظ على علاقات قوية مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي حتى بعد انتهاء ولايته الأولى في عام 2020، حيث أبرم العديد من الصفقات بملايين الدولارات وشارك في دبلوماسية هادئة خلف الكواليس. ومع ذلك، فإن وجود هذه العلاقات المستقرة لم يترجم بالضرورة إلى تفضيل صريح له على الديمقراطيين، وفقًا لخبراء الخليج. وقال بدر السيف، زميل مشارك في تشاتام هاوس وأستاذ مساعد للتاريخ في جامعة الكويت للموقع: "لقد تعلمت دول الخليج الدرس بالطريقة الصعبة: أنها بحاجة إلى تطوير قدراتها الخاصة وأن تكون جهات فاعلة مسؤولة تتخذ قراراتها الخاصة وتدفع الأمور إلى الأمام، وأن تكون قادرة على التعامل مع أي شخص يأتي في الولايات المتحدة أو في أي دولة أخرى"."

وتابع الموقع: "بحسب السيف، فإن هذه ربما تكون الانتخابات الأميركية الوحيدة التي كان للخليج أقل مصلحة فيها، حيث تمكن زعماء المنطقة من إدارة علاقات قوية مع كل من الجمهوريين والديمقراطيين والمؤسسات المرتبطة بهم مع إعطاء الأولوية لمصالحهم في السنوات الأخيرة. وأضاف أن "الإدارة الأميركية القادمة تحتاج إلى أن تعلم أننا نحاول تحقيق التوازن بين القوى العظمى المختلفة لأن كل منها تساهم معنا بطريقة مختلفة". لقد حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على علاقات قوية مع روسيا والصين، منافستي الولايات المتحدة، على مدى السنوات القليلة الماضية، وهي الفترة التي شهدت أيضًا تبني الولايات المتحدة لنهج عدائي متزايد تجاه موسكو وبكين. كما قلبت دول الخليج صفحة جديدة إلى حد كبير في علاقاتها مع إيران".

وأضاف الموقع: "إن تهدئة التوترات بقيادة المملكة العربية السعودية والتي أعادت العلاقات مع طهران في عام 2023 بعد سنوات من العداء الديبلوماسي والصراعات بالوكالة، قد تشكل مصدر قلق قد تشعر به هذه الدول مع رئاسة ترامب. وبينما اتُهم غالبًا بالتساهل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نفذ ترامب سياسات شديدة التشدد تجاه الصين وإيران خلال ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، وهو الموقف الذي لا يُتوقع أن يغيره. وقالت آنا جاكوبس، المحللة البارزة التي تركز على دول الخليج في مجموعة الأزمات الدولية: "في ولاية ترامب الأولى، كانت سياساته أكثر انسجامًا مع السياسات السعودية الإماراتية في المنطقة: أقصى قدر من الضغط على إيران، والتطبيع مع الإسرائيليين، لذلك كان هناك المزيد من التوافق في ولايته الأولى بشأن بعض الأمور الرئيسية، وخاصة إيران". ولكن الآن فإن دول مجلس التعاون الخليجي "ملتزمة بعلاقة باردة مع إيران، وهي علاقة يمكنهم من خلالها التحدث وتهدئة الأمور عندما يحتاجون إلى ذلك، وأعتقد أن معظمهم، والرياض على وجه الخصوص، يجدون أن وجود هذه القناة مع إيران مفيد للغاية"."

قضية غزة

وبحسب الموقع، "لقد تميزت نهاية رئاسة ترامب باتفاقيات إبراهيم، أو نجاحه في تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولتين من دول مجلس التعاون الخليجي، الإمارات العربية المتحدة والبحرين، فضلاً عن دولتين عربيتين أخريين، المغرب والسودان. وفي حين بذل الرئيس الأميركي جو بايدن جهودًا كبيرة في مواصلة سياسة التطبيع هذه، على أمل إقامة علاقات رسمية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، إلا أن هذه الخطط فشلت في أعقاب اندلاع حرب إسرائيل على غزة في عام 2023، وإصرار الرياض على أنها لن تطبع العلاقات دون ضمان إقامة دولة فلسطينية. وقالت إلهام فخرو، الباحثة ومؤلفة كتاب عن اتفاقيات إبراهيم: "تريد كل دول الخليج رؤية إنشاء دولة فلسطينية. على سبيل المثال، اشترطت الإمارات العربية المتحدة مشاركتها في أي خطة لليوم التالي على إنشاء دولة فلسطينية". وكانت دول الخليج، بما في ذلك تلك التي أقامت علاقات مع إسرائيل، منتقدة بشكل علني لأفعالها في غزة، حتى أن المملكة العربية السعودية وصفتها مؤخرا بأنها إبادة جماعية".

وتابع الموقع: "وأضافت فخرو "على هذه الجبهة، قدم بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمًا سياسيًا وعسكريًا غير مشروط لتنفيذ أعماله في غزة ورفض ممارسة أي ضغوط ذات مغزى عليه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار". من المعروف أن ترامب لديه علاقات وثيقة مع نتنياهو، الذي سارع إلى الاحتفال بفوز الجمهوري على كامالا هاريس يوم الأربعاء. ومع ذلك، تشير جاكوبس إلى أنه على الرغم من عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترامب، إلا أنه كان دائمًا ما يتبنى مواقف مناهضة للحرب، راغبًا في إبعاد القوات الأميركية عن الصراعات في الشرق الأوسط. وأضافت أن هذا قد يؤدي إلى رغبة ترامب في إنهاء الحرب، ولكن مع وجود خطر محتمل يتمثل في أن يكون ذلك "مع مراعاة المصالح الإسرائيلية بالكامل أكثر من أي شيء آخر"."

ورأى الموقع أنه "في حين تحافظ أغلب دول مجلس التعاون الخليجي على موقف موحد إلى حد كبير في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، قد تنظر قطر إلى الأمور بشكل مختلف قليلاً. وقالت جاكوبس: "أعتقد أن القطريين ربما يشعرون بالتوتر إزاء عودة ترامب إلى البيت الأبيض"، مضيفةً أن الحصار الذي قادته السعودية على قطر لسنوات طويلة بدأ وانتهى خلال فترة ولاية ترامب الأولى. فغالبًا ما كانت السياسة الخارجية للدوحة منفصلة عن جيرانها الخليجيين، مما أدى إلى توترات مباشرة ومواجهات دبلوماسية في بعض الأحيان، كما وتوجد في البلاد أيضًا قاعدة عسكرية أميركية كبيرة. وأضافت جاكوبس: "أتخيل أن المخاوف المباشرة بالنسبة لهم ستكون الحفاظ على العلاقات الثنائية، وأن تظل العلاقة الأمنية قوية، والتأكد من الحفاظ على موقفهم كحلفاء غير أعضاء في حلف شمال الأطلسي"."

وتابع الموقع: "في ما يتعلق بقضية غزة، في حين أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليستا من المعجبين بحماس، فإن جزءًا كبيرًا من الجماعة الفلسطينية يتمركز في قطر، وهي داعم مالي رئيسي. وقالت جاكوبس "أعتقد أن القطريين ينتظرون ليروا كيف سيتعامل ترامب مع محادثات غزة، ومدى تدقيقه في علاقة قطر بـ "حماس"، وما إذا كان هو والجمهوريون في مجلس الشيوخ ومجلس النواب سيضغطون على قطر بشأن العلاقة لإغلاق مكتب حماس". ومع ذلك، يقول الخبراء إن كل دول مجلس التعاون الخليجي تلجأ إلى مستويات عالية من البراغماتية من أجل تأمين مصالحها بغض النظر عن الرئيس الأميركي، خاصة وأن ترامب معروف بأنه لا يمكن التنبؤ بتصرفاته على الساحة العالمية".