شارك في حرب لبنان عام 1982.. من هو سفير إسرائيل الجديد في الولايات المتحدة؟

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عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يحيئيل لايتر سفيرا لإسرائيل في الولايات المتحدة.وُلِدَ لايتر في سكرانتون في ولاية بنسلفانيا، ونشأ في عائلة صهيونية متدينة، وتأثر بكتاب مناحيم بيغن "التمرد"، الذي شكّل دافعًا له للهجرة إلى إسرائيل والانضمام لحزب الليكود.هاجر لايتر إلى إسرائيل عام 1978 والتحق بمدرسة دينية في "كريات أربع"، حيث درس حتى عام 1984 وحصل على تأهيله كرجل دين. خلال هذه الفترة، انضم إلى الجيش الإسرائيلي كمسعف قتالي في سلاح المدفعية وشارك في حرب لبنان عام 1982.وفي عام 1984، كان من أوائل المستوطنين في حي "أراضي يشاي" في الخليل مع عائلته. خلال تلك الفترة، بدأ التدريس في عدة معاهد دينية في القدس، مثل "معهد مئير"، و"معهد أوراه"، و"معهد غولد". في عام 1986، أسس لايتر "صندوق الخليل"، وتولى رئاسة مجلس المستوطنين اليهود في الخليل بين عامي 1989 و1992.وفي عام 1992، انتقل مع عائلته إلى مستوطنة "عالي". في العام عينه، أسس "مكتب الشؤون الخارجية" التابع لمجلس "يشع" وترأسه حتى عام 1996، وكان قريبًا من وزير البنى التحتية الوطنية أريئيل شارون. في السنوات التي تلت ذلك، عمل كمستشار لليمور ليفنات وأسس صندوق "وان إسرائيل".وبين عامي 1996 و2001، توجه للدراسة الأكاديمية وأكمل درجة البكالوريوس في الحقوق والعلوم السياسية. خلال هذه الفترة، عمل كمستشار مستقل للشركات والمنظمات والجمعيات.وفي عام 2000، كان من مؤسسي منظمة ONE JERUSALEM التي قادت حملة ضد تقسيم القدس كجزء من اتفاقية سياسية حاول رئيس الوزراء إيهود باراك الترويج لها في قمة كامب ديفيد.وفي عام 2001، عُيّن رئيسًا لمكتب وزيرة التعليم ليمور ليفنات. وفي عام 2002، فاز بمناقصة لرئاسة قسم العلاقات الخارجية في وزارة التعليم، وفي عام 2003، فاز بمناقصة لمنصب نائب المدير العام للوزارة، حيث خدم حتى عام 2004، وخلال هذه الفترة حصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية.وفي عام 2004، عُيّن رئيسًا لمكتب وزير المالية آنذاك بنيامين نتانياهو، واستمر في هذا المنصب حتى نهاية عام 2005.وفي عام 2006، انضم إلى المركز المقدسي للشؤون العامة والدولة كباحث سياسات رفيع المستوى، حيث أسس القسم والموقع باللغة العبرية، وبدأ دراسة الدكتوراه في الفلسفة السياسية في كلية الحقوق بجامعة حيفا.وفي عام 2008، شارك في الانتخابات التمهيدية لقائمة الليكود في الكنيست الثامنة عشرة وحصل على المرتبة 42.وفي كانون الاول 2011، عُيّن عضوًا في مجلس إدارة شركة موانئ إسرائيل ويشغل منصب رئيس لجنة المالية وعدد من اللجان الأخرى. بالتوازي، هو عضو في مجلس إدارة "التجربة الإسرائيلية" وعضو في مجلس إحياء ذكرى بنيامين زئيف هرتسل.وحاليًا، يُحاضر في الفلسفة في الكلية الأكاديمية "أونو"، وهو زميل بحثي في مركز شاليم، ويعمل كمستشار استراتيجي لعدد من المنظمات، من بينها مشروع "شيلو القديمة".