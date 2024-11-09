بعد مرور 10 سنوات.. تجدد آمال العثور على الطائرة الماليزية التي اختفت في ظروف غامضة

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أعلنت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن آمال العثور على طائرة الخطوط الجوية الماليزية الرحلة MH370 قد تجددت بعدما أعلن وزير النقل الماليزي عن مفاوضات نهائية مع شركة لاستكشاف المحيطات، لإطلاق عمليات بحث جديدة قبالة سواحل غرب أستراليا.وكانت الطائرة، التي كانت تقل 239 شخصا، قد اختفت في ظروف غامضة فوق بحر الصين الجنوبي في آذار 2014 أثناء رحلتها من كوالالمبور إلى بكين.وقال وزير النقل الماليزي، أنتوني لوك، إن الحكومة تُجري مفاوضات مع شركة "أوشن إنفينيتي" الأمريكية لاستئناف عمليات البحث تحت الماء عن الطائرة في منطقة جديدة بمساحة 15 ألف كيلومتر مربع في جنوب المحيط الهندي.وأضاف لوك أن المفاوضات تتم بموجب اتفاق "لا اكتشاف، لا رسوم"، مما يعني أن الحكومة الماليزية لن تدفع أي مبالغ مالية للشركة إذا لم يتم العثور على حطام الطائرة.وأشارت "ديلي ميل" إلى أن تكلفة مهمة البحث قد تصل إلى 104 ملايين دولار.وأعرب أقارب ضحايا الطائرة عن أملهم في أن تُسفر عمليات البحث الجديدة عن العثور على الطائرة المفقودة وكشف ملابسات اختفائها.(سكاي نيوز)