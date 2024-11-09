التطورات في المنطقة.. بين عبدالله بن زايد وبلينكن

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.



وجرى بحث التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها لاسيما الإنسانية، بالإضافة إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين كافة، ومناقشة المستجدات في لبنان.



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كما تم التطرق خلال الاتصال الهاتفي إلى تطورات الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية.