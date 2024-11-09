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عربي-دولي

رسالة إسرائيلية لمواطنيها في هولندا بعد أحداث أمستردام

Lebanon 24
09-11-2024 | 14:18
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وجه مجلس الأمن القومي الإسرائيلي رسالة طمأن فيها الإسرائيليين في أمستردام بأن موجة العنف التي اندلعت بعد مباراة فريق مكابي تل أبيب، مساء الخميس، قد انتهت، مما يعني أنه لا يوجد حظر على تحركاتهم داخل المدينة.
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ورغم ذلك، شدد بيان أصدره المجلس على ضرورة اتباع إجراءات الحيطة، إذ أن هولندا ما زالت تحت مستوى تحذير من الدرجة 2، ويوصى بتجنب إبراز الرموز الإسرائيلية والحفاظ على اليقظة بسبب الحساسية الأمنية في أمستردام عقب الأحداث الأخيرة.

ونصح المجلس بالتواصل مع السلطات المحلية في حال وقوع أي حادث غير اعتيادي، إلى جانب إبلاغ مركز تحذيرات السفر التابع له.

ودان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، ونظيره الهولندي، كيسبر فالدكامب، في تصريحات مشتركة للصحافة عقب اجتماعهما، "الاعتداءات" التي طالت إسرائليين في هولندا الخميس.

وتوجه ساعر إلى هولندا في زيارة جاءت عقب الهجوم على مشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي في أمستردام.

وأصدر ساعر، ونظيره الهولندي تصريحات مشتركة للصحافة عقب اجتماعهما، حيث عبّر الوزير ساعر عن قلقه من تصاعد معاداة السامية في أوروبا، قائلاً: "معاداة السامية الجديدة، التي تتزايد في أوروبا، تركز على نفي حق إسرائيل في الوجود وحقها في الدفاع عن نفسها. رأينا قبل يومين أنهم يستهدفون كل إسرائيلي ويهودي كهدف للعنف الهمجي. من المهم أن تستيقظ أوروبا وتدرك هذا التحدي. نحن نعلم أن هذه ليست قيم هولندا، لكن في شوارع أمستردام كانت هذه الظاهرة بارزة. من المهم أن يكون موقف السلطات الهولندية واضحًا بأن هذا أمر غير مقبول ويستوجب عقوبة شديدة."

من جانبه، عبّر وزير الخارجية الهولندي فالدكامب عن أسفه قائلاً: "نشعر بالحزن الشديد لحدوث ذلك في مدينة سبينوزا وآنا فرانك. كونوا واثقين من أن المجرمين سيُحاسبون. ستُجرى تحقيقات شاملة في هولندا للنظر فيما إذا كانت السلطات الهولندية قد تصرفت بالشكل المناسب. سنقوم بتقييم الوضع وما حدث".

واندلعت مواجهات بين مؤيدين للفلسطينيين ومشجعين إسرائيليين في العاصمة الهولندية ليل الخميس بعد مباراة بين أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب.

وقالت شرطة أمستردام إنها اعتقلت 62 مشتبها بهم بعد تعرض مشجعي فريق مكابي تل أبيب لكرة القدم لهجوم ممن وصفتهم رئيسة بلدية أمستردام فمكه هالسما "بفرق كر وفر معادية للسامية".

وأوضحت "الشرطة على علم بالتقارير التي تفيد باحتمال وجود رهائن وأشخاص مفقودين لكن ليس لديها حاليا أي تأكيد على ذلك. هذا الأمر قيد التحقيق أيضا". (الحرة)
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