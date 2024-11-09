تحالف دعم الشرعية: سقوط قتيلين وجريح من القوات السعودية داخل اليمن

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء السبت، عن وقوع اعتداء على القوات السعودية أسفر عن سقوط جنديين وإصابة آخر.وأضاف المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن الحادث وقع مساء الجمعة داخل معسكر قوات التحالف بمدينة "سيئون".كما تابع في بيان، أن الاعتداء الغادر على القوات السعودية نفذه أحد منتسبي الدفاع اليمنية، وجرى بمعسكر لتدريب ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى.وشدد التحالف على أن الاعتداء نفذه أحد منتسبي الدفاع اليمنية الذي لا يمثل الشرفاء، وأنه سيتم متابعة التحقيق بالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية لمعرفة الأسباب والدوافع.أيضاً أوضح أنه يتم التنسيق للقبض على المنفذ وتقديمه للعدالة.من جانبه، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، العمل الإرهابي الذي وقع في حضرموت.وأكد على أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي إزاء العمل الفردي الخبيث الذي يخدم أعداء الوطن، وفق كلامه.كذلك أعلن العمل على ملاحقة منفذ الاعتداء على القوات السعودية.إلى ذلك، قدّم العقيد المالكي عزاء قيادة القوات المشتركة للتحالف لذوي وأقارب الجنديين، متمنيا الشفاء العاجل للجندي المصاب. (العربية)