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السودان: تصاعد العنف في منطقة المقرن وسط العاصمة

Lebanon 24
10-11-2024 | 09:20
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يواصل الجيش السوداني توغله داخل مدينة الخرطوم بحري في أجزائها الجنوبية والشرقية، وهي المناطق التي ظلت تتحرك فيها قوات الدعم السريع سابقاً.
هذا وتتواصل الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في منطقة المقرن وسط العاصمة السودانية.
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ونفذ الجيش عمليات نوعية في الأجزاء الغربية من أم درمان بمنطقة أم بده، مستهدفا تجمعات للدعم السريع.
يأتي هذا تزامنا مع تفاقم الوضع الإنساني في ولاية الجزيرة في ظل حصار صارم على عشرات القرى من قبل قوات الدعم السريع.
وارتفعت حصيلة القتلى والوفيات في مدينة الهلالية إلى 300 جراء هجمات الدعم السريع وحالات تسمم ناجمة عن الحصار المفروض على المدينة.
وأوضحت مصادرنا أن مصدر مياه الشرب الوحيد أصبح غير صالح للاستخدام، بعد قيام الدعم السريع بتخريب ونهب منظومات الطاقة الشمسية المشغلة لشبكة الإمداد المائي.
وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الدعم السريع هاجمت الهلالية، وتفرض حصارا على عشرات الآلاف من سكانها.
(العربية)
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