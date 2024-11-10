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عربي-دولي

خلال الليل.. منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر 13 طائرة أوكرانية مسيرة

Lebanon 24
10-11-2024 | 23:59
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 12 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود خلال الليل.

وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات من دون طيار، على أهداف في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 13 طائرة أوكرانية مسيرة، 12 منها في مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
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وتتعرض المناطق الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا بشكل دوري لهجمات عسكرية بالطائرات المسيرة والقذائف والصواريخ، مستهدفة المناطق الآهلة بالمدنيين ومراكز رعاية الأطفال والمسنين، إضافة للبنى التحتية بهدف بث الرعب وفقدان الأمن والتأثير على معنويات المواطنين الروس.
 
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