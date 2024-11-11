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عربي-دولي

"قيصر الحدود"... ترامب يعيد توم هومان لتولي منصبه

Lebanon 24
11-11-2024 | 00:24
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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه سيعيد توم هومان، المدير السابق لإنفاذ قوانين الهجرة، ليشغل منصب "قيصر الحدود" في الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "يسعدني أن أعلن انضمام المدير السابق لشركة آي سي إي والنصير القوي في مراقبة الحدود توم هومان إلى إدارة ترامب وسيكون مسؤولا عن أمن حدودنا (قيصر الحدود)".
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وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعود هومان إلى إدارة ترامب الثانية في دور له صلة بالحدود.

وبالإضافة إلى إشرافه على الحدود الجنوبية والشمالية و"الأمن البحري والجوي"، قال ترامب إن هومان "سيتولى أيضا مهمة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم"، وهو جزء أساسي من برنامجه.

وأضاف أنه "ليس لديه شك" في أن هومان "سيقوم بعمل رائع وطال انتظاره".
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