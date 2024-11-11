23
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
2
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
للتخلص من زيلينسكي.. هذا ما ستفعله واشنطن
Lebanon 24
11-11-2024
|
06:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح المكتب الصحافي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية لوكالة "تاس" أن وزارة الخارجية الأميركية تستعد لإجراء انتخابات في أوكرانيا، للتخلص من فولوديمير زيلينسكي.
وجاء في بيان المكتب الصحافي، اليوم الاثنين: "وفقا للمعلومات التي تلقتها الاستخبارت الخارجية، تواصل وزارة الخارجية الأميركية دراسة خيارات استبدال القيادة الحالية في أوكرانيا في حال لزم الأمر".
Advertisement
وأضاف البيان: "تدرس واشنطن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل، باعتباره أحد الطرق "المشروعة" للتخلص من فولوديمير زيلينسكي، الذي تجاوز جميع الحدود، وذلك في ظل استمرار الأعمال القتالية مع روسيا".
يأتي ذلك فيما نفى الكرملين، اليوم الاثنين، صحة تقارير ذكرت أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أجرى اتصالاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصف الأنباء بأنها محض خيال. وكانت صحيفة "واشنطن بوست" Washinton Post أول من أشار إلى إجراء الاتصال يوم الخميس. كما نشرت "رويترز" خبراً عن إجراء الاتصال.
وذكر المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إن بوتين ليس لديه خطط محددة للتحدث إلى ترامب في الوقت الراهن.
وبحسب ما ورد بوكالة "رويترز"، قال مصدر مطلع، أمس الأحد، إن الرئيس الأميركي المنتخب ترامب تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونصحه بعدم تصعيد الحرب في أوكرانيا، في حين يخطط الرئيس جو بايدن لحث ترامب على عدم التخلي عن كييف. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد غياب طويل.. ممثلة شهيرة تعود الى الساحة وهكذا أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. ممثلة شهيرة تعود الى الساحة وهكذا أصبحت (فيديو)
09:15 | 2024-11-10
10/11/2024 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ خطير تسعى له إسرائيل داخل لبنان.. صحيفة عالميّة تُحذر
Lebanon 24
أمرٌ خطير تسعى له إسرائيل داخل لبنان.. صحيفة عالميّة تُحذر
12:00 | 2024-11-10
10/11/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحصيلة ارتفعت... بالأسماء من هم شهداء "غارة علمات"؟
Lebanon 24
الحصيلة ارتفعت... بالأسماء من هم شهداء "غارة علمات"؟
08:14 | 2024-11-10
10/11/2024 08:14:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ يُثير جدلاً كبيراً بتصريحاته: "بفضل التمثيل على أمّي"
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ يُثير جدلاً كبيراً بتصريحاته: "بفضل التمثيل على أمّي"
08:48 | 2024-11-10
10/11/2024 08:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تنشر تفاصيل إتّفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل.. على ماذا ينصّ؟
Lebanon 24
صحيفة تنشر تفاصيل إتّفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل.. على ماذا ينصّ؟
09:00 | 2024-11-10
10/11/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:42 | 2024-11-11
إنطلاق القمة العربية - الإسلامية في الرياض... شاهدوا البثّ المباشر
06:44 | 2024-11-11
أبرز الكلمات في القمة العربية - الإسلامية... تضامن مع لبنان وتشديد على وقف إطلاق النار
07:03 | 2024-11-11
من القمة العربيّة الإسلاميّة.. صورة جماعية رسميّة للقادة العرب
07:02 | 2024-11-11
عباس: نُطالب مجلس الأمن بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة
07:00 | 2024-11-11
خطة من 6 نقاط.. ترامب يستعد لليوم الاول في البيت الابيض بقرارات مصيرية
06:56 | 2024-11-11
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: الممارسات الإسرائيلية تشكل انتهاكات صارخا للقرارات الدولية
فيديو
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
11/11/2024 14:13:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
11/11/2024 14:13:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
11/11/2024 14:13:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24