للتخلص من زيلينسكي.. هذا ما ستفعله واشنطن

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صرح المكتب الصحافي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية لوكالة "تاس" أن وزارة الخارجية الأميركية تستعد لإجراء انتخابات في أوكرانيا، للتخلص من فولوديمير زيلينسكي.وجاء في بيان المكتب الصحافي، اليوم الاثنين: "وفقا للمعلومات التي تلقتها الاستخبارت الخارجية، تواصل وزارة الخارجية الأميركية دراسة خيارات استبدال القيادة الحالية في أوكرانيا في حال لزم الأمر".وأضاف البيان: "تدرس واشنطن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل، باعتباره أحد الطرق "المشروعة" للتخلص من فولوديمير زيلينسكي، الذي تجاوز جميع الحدود، وذلك في ظل استمرار الأعمال القتالية مع روسيا".يأتي ذلك فيما نفى الكرملين، اليوم الاثنين، صحة تقارير ذكرت أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أجرى اتصالاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصف الأنباء بأنها محض خيال. وكانت صحيفة "واشنطن بوست" Washinton Post أول من أشار إلى إجراء الاتصال يوم الخميس. كما نشرت "رويترز" خبراً عن إجراء الاتصال.وذكر المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إن بوتين ليس لديه خطط محددة للتحدث إلى ترامب في الوقت الراهن.وبحسب ما ورد بوكالة "رويترز"، قال مصدر مطلع، أمس الأحد، إن الرئيس الأميركي المنتخب ترامب تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونصحه بعدم تصعيد الحرب في أوكرانيا، في حين يخطط الرئيس جو بايدن لحث ترامب على عدم التخلي عن كييف. (العربية)