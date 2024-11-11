ضربة روسية تدمر سدًا في شرق أوكرانيا وتهدد بالفيضان

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وقال حاكم المنطقة عبر تلغرام: "ألحق الروس أضرارا بسد خزان كوراخوف"، معتبراً أنّ "هذا الهجوم قد يهدد سكان المناطق الواقعة على نهر فوفشا في منطقتي دونيتسك ودنيبر وبتروفسك".وأكّد أن منسوب المياه في هذا النهر الواقع قرب قرية فيليكا نوفوسيلكا "ارتفع بمقدار 1,2 متر، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي فيضان حتى الآن".ويقع هذا الخزان قرب بلدة كوراخوف بجوار منطقة اقتربت منها القوات الروسية قادمة من الشرق في الأسابيع الأخيرة. (سكاي نيوز)