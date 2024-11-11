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عربي-دولي

بتهمة التحرش الجنسي.. تحقيق مع مدعي عام الجنائية الدولية

Lebanon 24
11-11-2024 | 15:12
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أعلنت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين أنها تسعى إلى إجراء "تحقيق خارجي" في "مزاعم سوء سلوك مفترض" للمدعي العام للهيئة القضائية كريم خان.

وقالت رئيسة الجمعية بايفي كوكورانتا في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "بعد التشاور مع مكتب جمعية الدول الأطراف، أطلب نيابة عن رئاسة جمعية الدول الأطراف إجراء تحقيق خارجي في المسائل المتعلقة بسوء السلوك المزعوم من جانب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
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فيما أكد خان أنه "سيواصل مهامه" رغم التحقيق في قضيته، ذاكرا في بيان نقلت وكالة الأنباء الفرنسية مضمونه أنه "طلب بالفعل فتح تحقيق في المسألة".

وتفجرت قضية اتهامات لكريم خان بالتحرش الجنسي في تشرين الأول الماضي، إذ اتهم بالتحرش زميلة له في المحكمة.
 
ورغم أن الموظفة اختارت عدم تقديم شكوى رسمية، إلا أن فريق الرقابة الداخلية في المحكمة قام بمراجعة الادعاءات وأوصى بإجراءات داخلية لضمان حقوق الأطراف المعنية. 

وظل خان ينفي هذه الاتهامات معتبرا أنها تندرج ضمن "حملة تشويه متعمدة ضدّه". (الحرة) 


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