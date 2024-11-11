بتهمة التحرش الجنسي.. تحقيق مع مدعي عام الجنائية الدولية

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وقالت رئيسة الجمعية بايفي كوكورانتا في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "بعد التشاور مع مكتب جمعية الدول الأطراف، أطلب نيابة عن رئاسة جمعية الدول الأطراف إجراء تحقيق خارجي في المسائل المتعلقة بسوء السلوك المزعوم من جانب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".فيما أكد خان أنه "سيواصل مهامه" رغم التحقيق في قضيته، ذاكرا في بيان نقلت وكالة الأنباء الفرنسية مضمونه أنه "طلب بالفعل فتح تحقيق في المسألة".وتفجرت قضية اتهامات لكريم خان بالتحرش الجنسي في تشرين الأول الماضي، إذ اتهم بالتحرش زميلة له في المحكمة.