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سلوفينيا: إسرائيل تحاول بشكل علني تدمير مؤسسات الأمم المتحدة

Lebanon 24
12-11-2024 | 07:35
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قالت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون، الثلاثاء، إن إسرائيل تحاول بشكل واعٍ وعلني تدمير مؤسسات الأمم المتحدة.
وذكرت فاجون بتصريحات للإذاعة والتلفزيون السلوفينية أنها كانت من أوائل الذين طالبوا بحظر الأسلحة على إسرائيل.
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وأشار إلى أن بلادها تدرس الإمكانيات القانونية لمنع استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.
وأضافت: "من الواضح أن إسرائيل تحاول عن وعي وبشكل صريح تدمير مؤسسات الأمم المتحدة، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".
ووصفت فاجون قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من عام بأنه "أحلك" مكان وقعت فيه خسائر في الأرواح بعد الحرب الثانية.
وشددت على أن بلادها تحظى بالاحترام لأنها أظهرت نفس الموقف منذ البداية، وأردفت: "نقف وراء ما قلناه وملتزمون به، وندين الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ بدايتها".
ولفتت وزير الخارجية السلوفينية إلى أن ضمان وقف إطلاق النار يجب أن يكون أولوية للجميع.
وتابعت: "أريد دائماً أن أكون متفائلة بأن وقف إطلاق النار سيتحقق. ينبغي أن يكون السلام هو الكلمة الرئيسية. إذا اتسع نطاق الصراعات، فستنتظرنا مشاكل كبيرة".
(الأناضول)
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