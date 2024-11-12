صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إلى "43 ألفا و665 شهيدا" منذ 7 تشرين الأول 2023.جاء ذلك في تقرير الوزارة الإحصائي لضحايا الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 403 أيام.وأفاد التقرير بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43 ألفا و665 شهداء، و103 آلاف و76 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023".وأوضحت الوزارة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و147 مصابا خلال الـ 48 ساعة الماضية".وذكرت أن "عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". (الاناضول)