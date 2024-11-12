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عربي-دولي

يبلغ من العمر 44 عاما.. ترامب يرشح "مقدم برامج وضابط سابق" لتولي وزارة الدفاع

Lebanon 24
12-11-2024 | 23:30
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قام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس الثلاثاء بترشيح بيت هيغسيث، الضابط السابق في الحرس الوطني الأميركي ومقدم البرامج في شبكة "فوكس نيوز"، لتولي منصب وزير الدفاع في إدارته المقبلة.

وقال ترامب في بيان: "مع وجود بيت على رأس القيادة، سيكون أعداء أميركا قد أُنذروا (...) قواتنا العسكرية ستكون عظيمة مجددا، واميركا لن تتراجع أبدا".
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وقال ترامب في بيان: "يشرفني أن أعلن أنني رشحت بيت هيغسيث للعمل في حكومتي كوزير للدفاع. لقد أمضى بيت حياته كلها كمحارب للقوات وللبلد. بيت قوي وذكي ومؤمن حقيقي بأميركا أولا. مع وجود بيت على رأس القيادة، أصبح أعداء أميركا على علم.. جيشنا سيكون عظيما مرة أخرى، وأميركا لن تتراجع أبدا".

من هو بيت هيغسيث؟
يبلغ من العمر 44 عاما.

تخرّج بيت من جامعة برينستون، وحصل على درجة الدراسات العليا من جامعة هارفارد.

هو من قدامى المحاربين في الجيش الذي قام بجولات في خليج غوانتانامو والعراق وأفغانستان.

تم تزيينه بنجمتين برونزيتين، بالإضافة إلى شارة المشاة القتالية.

كان هيغسيث مذيع برامج في قناة  "فوكس نيوز" لمدة 8 سنوات.

عمل هيغسيث كمذيع مشارك في برنامج "فوكس والأصدقاء".

نشأت صداقة بين ترامب وهيغسيث خلال ظهور ترامب المتكرر كضيف في البرنامج.

ألف كتاب "الحرب على المحاربين"، وظل الكتاب 9 أسابيع في قائمة أفضل الكتب مبيعا في نيويورك تايمز، بما في ذلك أسبوعين في المركز الأول.

يكشف الكتاب عن خيانة الجناح اليساري لمحاربي أميركا، وكيف يجب على البلاد إعادة الجيش إلى "الجدارة والفتك والمساءلة والتميز" وفقا لترامب.(سكاي نيوز)

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