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عربي-دولي

أميركا تعلق رحلاتها إلى هايتي بعد هجوم على طائرة

Lebanon 24
13-11-2024 | 00:43
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أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أنها ستحظر على شركات الطيران الأميركية تسيير رحلات إلى هايتي لمدة 30 يوماً، بعدما أطلقت عصابات النار على طائرة تابعة لشركة طيران "سبيريت"، كما ستعلق الأمم المتحدة موقتاً رحلات الطيران إلى بورت أو برنس، مما يقلل من المساعدات التي تدخل البلاد. 
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وأصيبت مضيفة عندما نشب العنف، فيما تم تنصيب رئيس وزراء جديد في تحول سياسي مضطرب، مما اضطر المطار للإغلاق. 

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة وثقت 20 اشتباكاً مسلحاً والمزيد من حواجز الطرق التي تؤثر على العملية الإنسانية، خلال أعمال العنف التي اندلعت أمس الإثنين.

وسيظل مطار بورت أو برنس مغلقاً حتى 18 تشرين الثاني الجاري، وذكر دوغاريك أن الأمم المتحدة ستحول الرحلات إلى مطار البلاد الثاني في الشمال، في مدينة كابهيشان الأكثر أمناً.
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