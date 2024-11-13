حال تأهب جوي في أوكرانيا.. وانفجارات تهز كييف

فيما يستمر التصعيد على الجبهات الروسية الأوكرانية، أعلنت أوكرانيا صباح اليوم الأربعاء، حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد، فيما حذرت الرئاسة من هجوم صاروخي على العاصمة كييف.



وأطلقت السلطات الأوكرانية إنذارا جويا في كل أرجاء البلاد تحسباً لأي هجوم صاروخي روسي.

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وكتب أندريي يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق "تليغرام" أن الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين يشن هجوما صاورخيا على كييف".



وحذر سلاح الجو الأوكراني من أن صاروخا دخل المجال الجوي للبلاد باتجاه العاصمة كييف، وكتب عبر تليغرام "انتباه! صاروخ في منطقة شيرنيهيف في طريقه إلى منطقة كييف".



ويأتي الهجوم بعد هجمات متواصلة منذ أسبوع شملت مسقط رأس الرئيس الأوكراني وأدت إلى مقتل امرأة تبلغ الثانية والثلاثين مع أطفالها الثلاثة.



وفي وقت سابق، أكدت مصادر أوكرانية سماع دوي انفجارات عنيفة في العاصمة الأوكرانية كييف.