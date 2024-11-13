Advertisement

عربي-دولي

ثورة بركان في إندونيسيا تتسبب بإلغاء رحلات طيران

Lebanon 24
13-11-2024 | 03:25
A-
A+

Doc-P-1277634-638670899648669716.png
Doc-P-1277634-638670899648669716.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألغت عدة شركات طيران عالمية رحلاتها من وإلى جزيرة بالي السياحية الإندونيسية، اليوم، بعد تجدد ثوران بركان أطلق سحبا من الرماد لارتفاع يصل إلى 10 كيلومترات وأجبر آلاف الأشخاص على إخلاء مناطقهم.
وقالت شركتا "جت ستار" و"كوانتاس" إنهما أوقفتا رحلاتهما إلى بالي، اليوم الأربعاء، لأسباب تتعلق بالسلامة بسبب الرماد البركاني الناجم عن ثورة بركان "لاكي لاكي"، في حين أظهر موقع تتبع الطائرات "فلايت رادار 24" إلغاء شركتي "إير آسيا" و"فيرجن" رحلات إلى الجزيرة.
Advertisement
وأوضحت شركة جيت ستار الاسترالية اليوم الأربعاء "بسبب الرماد البركاني الناجم عن جبل ليوتوبي في إندونيسيا، ليس من الأمان حاليا العمل من وإلى بالي" مضيفة أنها تراقب عن كثب الوضع وستستأنف الرحلات فور تحسن الأوضاع.
(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:05 | 2024-11-13
04:55 | 2024-11-13
04:35 | 2024-11-13
04:21 | 2024-11-13
04:20 | 2024-11-13
04:15 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24