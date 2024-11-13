ثورة بركان في إندونيسيا تتسبب بإلغاء رحلات طيران

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ألغت عدة شركات طيران عالمية رحلاتها من وإلى جزيرة بالي السياحية الإندونيسية، اليوم، بعد تجدد ثوران بركان أطلق سحبا من الرماد لارتفاع يصل إلى 10 كيلومترات وأجبر آلاف الأشخاص على إخلاء مناطقهم.وقالت شركتا "جت ستار" و"كوانتاس" إنهما أوقفتا رحلاتهما إلى بالي، اليوم الأربعاء، لأسباب تتعلق بالسلامة بسبب الرماد البركاني الناجم عن ثورة بركان "لاكي لاكي"، في حين أظهر موقع تتبع الطائرات "فلايت رادار 24" إلغاء شركتي "إير آسيا" و"فيرجن" رحلات إلى الجزيرة.وأوضحت شركة جيت ستار الاسترالية اليوم الأربعاء "بسبب الرماد البركاني الناجم عن جبل ليوتوبي في إندونيسيا، ليس من الأمان حاليا العمل من وإلى بالي" مضيفة أنها تراقب عن كثب الوضع وستستأنف الرحلات فور تحسن الأوضاع.(سكاي نيوز)