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الحرس الثوري الإيراني: مقتل 4 إرهابين والقبض على 12 آخرين

Lebanon 24
13-11-2024 | 04:20
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أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 4 إرهابيين عملاء لإسرائيل والقبض على 12 آخرين في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وأشار مراسلنا في إيران إلى أن القوات البریة للحرس الثوري تجري مناورات منذ أيام لتطهير محافظة سيستان وبلوشستان من الإرهابيين تحت عنوان "شهداء الأمن".
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وأضاف أنه خلال 48 ساعة الماضية قتلت القوات البرية للحرس الثوري 4 من الإرهابيين وألقت القبض على 12 آخرين.

ومساء الأحد الماضي أعلن الحرس الثوري الإيراني عن ملاحقة مجموعة إرهابية قامت بتنفيذ هجوم أدى لمقتل 5 عناصر من قوات التعبئة الشعبية الايرانية بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وذكرت العلاقات العامة لقاعدة "القدس" التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيرني "استشهاد خمسة من قوات التعبئة الشعبية الإيرانية، البلوج الأصليين، في أعقاب هجوم إرهابي في منطقة سيركان التابعة لمدينة سراوان جنوب محافظة سيستان وبلوشستان". (روسيا اليوم)
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