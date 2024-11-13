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عربي-دولي
حماس: ممارسات الاحتلال لن تدفع شعبنا إلا لمزيد من الصمود والتشبث بأرضه
Lebanon 24
13-11-2024
|
07:22
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أكدت حركة "حماس"، الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني سيفشل مخطط إسرائيل لضم الضفة الغربية المحتلة وتهجير أهلها، وأن الفلسطينيين لن يرضخوا لعمليات الهدم والمصادرة التي تنفذها إسرائيل.
وقال القيادي بالحركة هارون ناصر الدين بيان نشر على موقع الحركة: "شعبنا الفلسطيني سيبقى متمسكا بأرضه، ولن يرضخ لعمليات الهدم والمصادرة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بهدف تنفيذ مخطط الضم والتهجير".
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وأضاف أن "ممارسات الاحتلال الإجرامية لن تدفع شعبنا إلا لمزيد من الصمود والثبات والتشبث بأرضه ومقدساته"، مشيرا إلى أن تصاعد عمليات الهدم والمصادرة للممتلكات الفلسطينية يندرج ضمن حرب الإبادة والتهجير التي ستنكسر أمام الإرادة الفلسطينية الصلبة.
وشدد على أنه "ينبغي الانتفاض في وجه الاحتلال والمستوطنين، من أجل ردعهم عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات والاعتداءات".
وأوضحت الهيئة أن الاعتداءات طالت أراضي وممتلكات المواطنين في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، وأدت إلى اقتلاع وتحطيم وتضرر 21 ألفا و280 شجرة، معظمها أشجار زيتون وكثير منها معمر.
وبينت أن تلك الاعتداءات تسببت في "تهجير 28 تجمعا بدويا فلسطينيا واستشهاد 19 مواطنا"، منذ 7 تشرين الأول 2023.
ولفت ناصر الدين إلى أن الجرائم الإسرائيلية تتنامى في الضفة الغربية والقدس المحتلة "نتيجة السياسة الفاشية التي تتبعها حكومة الاحتلال اليمينية ووزراؤها المتطرفون"، محذرا في الوقت ذاته من خطورة كبيرة تهدد الفلسطينيين وأراضيهم خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: الأناضول
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