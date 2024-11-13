"فرصة جديدة".. روسيا تشرّع أبوابها للسياح العرب

أطلقت "مواصلات موسكو" بالاشتراك مع قناة RT Arabic (روسيا اليوم) مشروعا إرشاديا للسياح العرب الذين يزورون العاصمة الروسية.

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المشروع يضمن تثبيت لافتات تحمل عبارات ترحيبية باللغتين الروسية والعربية عند محطات النقل في القلب التاريخي للعاصمة، بالإضافة إلى رابط يوجه الزوار إلى قسم إرشادي خاص في موقع RT Arabic والذي يتضمن أخبار النقل في موسكو https://arabic.rt.com/guide.وفي هذا الشأن، قال نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، مكسيم ليكسوتوف: "تُعد موسكو واحدة من أبرز وجهات السياحة العالمية. وحسب تعليمات عمدة موسكو، سيرغي سوبانيين، نحن نسعى جاهدين لتعزيز جذب العاصمة للسياح الأجانب. ومن خلال هذا المشروع المشترك مع قناة RT Arabic سنقوم بتعريف ضيوفنا الناطقين بالعربية على مزايا نظام النقل في موسكو."وهكذا، تستقبل ضيوف العاصمة لافتات باللغتين العربية والروسية في الشوارع السياحية الأكثر شعبية في مركز موسكو التاريخي. (روسيا اليوم)