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بعدما أعلن المحققون الأميركيون سابقا أنهم يعملون لكشف كيفية تسريب وثيقتين من الوثائق الاستخباراتية السرية للغاية عبر الإنترنت، والتي تحتوي تقييما أميركيا لخطط إسرائيل لمهاجمة إيران الشهر الماضي، قبضوا على المتهم.ووجهت السلطات اتهامات رسمية لمسؤول في وكالة المخابرات الأميركية بالكشف عن الوثائق السرية.وأضاف أشخاص على دراية بهذه المسألة أن المتهم المسؤول آصف رحمان أدين في المحكمة الفيدرالية في فرجينيا بتهمتي الاحتفاظ المتعمد ونقل معلومات الدفاع الوطني، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".وأعلنوا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقل المتهم أمس الثلاثاء في كمبوديا، وأحضر إلى المحكمة الفيدرالية في غوام لمواجهة التهم.كما من المقرر أن يمثل رحمن، الذي عمل في الخارج لصالح CIA في غوام غدا الخميس.وكشفوا أنه تم إعداد الوثائق من قبل الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية التي تحلل الصور والمعلومات التي جمعتها أقمار التجسس الصناعية الأميركية. (العربية)