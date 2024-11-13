نتنياهو في تحذير شديد اللهجة لإيران: سنضرب حقول النفط إذا!

Advertisement

وقال نتنياهو في رسالة غير عادية باللغة الإنجليزية وجهها إلى الشعب الإيراني: "إن أي هجوم آخر على إسرائيل من شأنه ببساطة أن يشل اقتصاد إيران".ووفق تعبير صحيفة "جيروزاليم بوست"، كانت كلمات نتنياهو أيضا تحذيرا شديد اللهجة لإيران، التي تدرس شن هجوم مضاد على إسرائيل. (روسيا اليوم)