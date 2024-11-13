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عربي-دولي

نتنياهو في تحذير شديد اللهجة لإيران: سنضرب حقول النفط إذا!

Lebanon 24
13-11-2024 | 14:24
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ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء إلى أن "الجيش الإسرائيلي سيضرب حقول النفط الإيرانية إذا نفذت طهران تهديدها بشن هجوم آخر على إسرائيل".

وقال نتنياهو في رسالة غير عادية باللغة الإنجليزية وجهها إلى الشعب الإيراني: "إن أي هجوم آخر على إسرائيل من شأنه ببساطة أن يشل اقتصاد إيران".
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ووفق تعبير صحيفة "جيروزاليم بوست"، كانت كلمات نتنياهو أيضا تحذيرا شديد اللهجة لإيران، التي تدرس شن هجوم مضاد على إسرائيل. (روسيا اليوم) 
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