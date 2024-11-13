مثّله في محاكماته وأصبح قريبًا منه.. ترامب يسعى لتعيين محاميه نائبا لوزير العدل

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ينظر بجدية في تعيين محاميه الرئيسي، تود بلانش، لمنصب نائب المدعي العام، ثاني أعلى منصب في وزارة العدل.



بلانش، الذي مثل ترامب خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية ودافع عنه في محاكمته الجنائية في مانهاتن، أصبح قريبًا من الرئيس المنتخب خلال تلك الفترة.

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ونظرا لقربه وثقة ترامب به، كان من المتوقع على نطاق واسع داخل الدائرة الداخلية لترامب أنه إذا فاز، فمن المرجح أن يتبعه بلانش في الحكومة الفيدرالية.



لكن شبكة "سي إن إن" نقلت عن أحد الأشخاص المطلعين على الأمر أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بهذا الشأن.



وإذا تم ترشيحه بالفعل، فسوف يحتاج بلانش إلى موافقة من مجلس الشيوخ قبل المساعدة في إدارة الوزارة التي تعد واحدة من أكثر الوزارات أولوية لدى ترامب.



وأمس الأربعاء، أعلن ترامب أنه اختار النائب عن ولاية فلوريدا مات غيتز كمرشح لمنصب المدعي العام، وهو ما قد يؤدي على الأرجح إلى معركة تأكيد صعبة حتى في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. (روسيا اليوم)