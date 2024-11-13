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عربي-دولي

وثائق إسرائيل للرد على إيران.. إليكم من سرّبها

Lebanon 24
13-11-2024 | 23:19
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كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن السلطات الأميركية وجهت اتهامًا إلى مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) لتورطه في تسريب وثائق سرية بشأن خطط إسرائيلية لرد عسكري محتمل على إيران.

وأظهرت سجلات المحكمة الاتحادية أن الموظف الحكومي، آصف وليام رحمن، يواجه تهمتين تتعلقان بنقل معلومات دفاعية سرية عمدًا. ولم تتضمن لائحة الاتهام تفاصيل محددة حول طبيعة التسريبات، لكنها تشير إلى خطورة المسألة الأمنية المحيطة بهذا التسريب.
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وذكرت الصحيفة أن آصف وليام اعتقل في كمبوديا من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي، ويتوقع أن يمثل أمام محكمة فدرالية في جزيرة غوام اليوم الخميس، قبل نقله للمحاكمة في المنطقة الشرقية من فرجينيا.

وأضافت أن آصف وليام،الذي كان يحمل تصريحا أمنيا سريا للغاية، وُجهت إليه تهمتان في فرجينيا الأسبوع الماضي تتعلقان بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات استخباراتية وطنية ونقلها.
 
وكان حساب على منصة تليغرام يطلق عليه "ميدل إيست سبكتاتور" نشر ما بدا أنها وثائق لوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية التي شاركت معلومات بشأن استعدادات إسرائيل لشن هجوم على إيران.

وقال حساب "ميدل إيست سبكتاتور" إنه تلقى الوثائق من مصدر مجهول، وإنه لا تربطه أي صلة بالمصدر الأصلي الذي سرب الوثائق، ولا يمكنه التحقق من صحتها. (الجزيرة)
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