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عربي-دولي

والده كان نادلاً.. إليكم مسيرة وزير الخارجية الأميركي الجديد

Lebanon 24
14-11-2024 | 01:44
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عيّن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السيناتور ماركو روبيو وزيرًا للخارجية، في خطوة تضعه في قلب المشهد السياسي والدبلوماسي الأميركي في إدارته الجديدة.
 
وُلد ماركو أنطونيو روبيو في 28 أيار 1971 في ميامي بولاية فلوريدا، وهو ابن مهاجرين كوبيين قدما إلى الولايات المتحدة عام 1956. عاش ماركو طفولة متواضعة، إذ عمل والده كنادل، لكنه بنى حياته على السعي لتحقيق تعليم عالٍ، فدرس العلوم السياسية في جامعة فلوريدا، قبل أن يتخرج بامتياز ويحصل على دكتوراه في القانون من جامعة ميامي عام 1996.
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يعتبر روبيو من الشخصيات الجمهورية البارزة، وسبق أن ترأس مجلس النواب في الهيئة التشريعية لولاية فلوريدا، حيث نشر كتابًا بعنوان "100 فكرة مبتكرة لمستقبل فلوريدا"، طرح فيه رؤيته الطموحة للتطوير. كما عمل أستاذًا للعلوم السياسية في جامعة فلوريدا الدولية، مما أسهم في تعزيز حضوره الفكري والسياسي.

تزوج روبيو من جانيت دوسديبيس عام 1998، ولهما أربعة أبناء. كعضو في مجلس الشيوخ، خاض روبيو انتخابات مجلس الشيوخ لولاية ثالثة في 2022 ونجح في تحقيق فوز مميز، مما جعل منه أحد الأصوات الجمهورية المؤثرة.

مع إعلان تعيينه وزيرًا للخارجية، ينتظر روبيو جلسات المصادقة من مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع أن تُثار مناقشات مكثفة حول توجهاته وأولوياته في السياسة الخارجية، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات مع أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي. (سي ان ان)
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