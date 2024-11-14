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عربي-دولي

ألمانيا تحذر من تهديد إرهابي يستهدف مهرجاناً في تايلاند

Lebanon 24
14-11-2024 | 03:47
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أصدرت السفارة الألمانية في بانكوك تحذيراً أمنياً للسياح الذين يخططون لزيارة جزيرة كوه فانجان في تايلاند قبيل حفل "اكتمال القمر" غداً الجمعة.

ويأتي هذا التحذير في ظل تقارير تتحدث عن تهديدات إرهابية محتملة تستهدف الإسرائيليين خلال الفعالية الشهيرة التي تستقطب آلاف السياح شهرياً.
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وأشارت السفارة الألمانية عبر موقعها الإلكتروني إلى وجود "مؤشرات على احتمال وقوع هجمات إرهابية" تستهدف الفعالية، بالإضافة إلى مهرجانات موسيقية أخرى وتجمعات كبيرة للأجانب في أنحاء تايلاند.

ووجهت نصائح للسياح في البلاد إلى تجنب حضور حفل "اكتمال القمر" وفعاليات مشابهة في الوقت الحالي.
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