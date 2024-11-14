22
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
5
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ألمانيا تحذر من تهديد إرهابي يستهدف مهرجاناً في تايلاند
Lebanon 24
14-11-2024
|
03:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت السفارة الألمانية في بانكوك تحذيراً أمنياً للسياح الذين يخططون لزيارة جزيرة كوه فانجان في تايلاند قبيل حفل "اكتمال القمر" غداً الجمعة.
ويأتي هذا التحذير في ظل تقارير تتحدث عن تهديدات إرهابية محتملة تستهدف الإسرائيليين خلال الفعالية الشهيرة التي تستقطب آلاف السياح شهرياً.
Advertisement
وأشارت السفارة الألمانية عبر موقعها الإلكتروني إلى وجود "مؤشرات على احتمال وقوع هجمات إرهابية" تستهدف الفعالية، بالإضافة إلى مهرجانات موسيقية أخرى وتجمعات كبيرة للأجانب في أنحاء تايلاند.
ووجهت نصائح للسياح في البلاد إلى تجنب حضور حفل "اكتمال القمر" وفعاليات مشابهة في الوقت الحالي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيعة أخبار انهارت مباشرة على الهواء... شاهدوا كيف بكت (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة أخبار انهارت مباشرة على الهواء... شاهدوا كيف بكت (فيديو)
06:48 | 2024-11-13
13/11/2024 06:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن "حزب الله".. ماذا يفعل بـ"مستودعاته"؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن "حزب الله".. ماذا يفعل بـ"مستودعاته"؟
15:00 | 2024-11-13
13/11/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله مصرف لبنان مؤخراً
Lebanon 24
هذا ما فعله مصرف لبنان مؤخراً
16:42 | 2024-11-13
13/11/2024 04:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مؤثرة عن مجزرة "وطى الخيام".. "عناق أخير" وشهداء قُتلوا مرتين!
Lebanon 24
تفاصيل مؤثرة عن مجزرة "وطى الخيام".. "عناق أخير" وشهداء قُتلوا مرتين!
12:00 | 2024-11-13
13/11/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضوءٌ على مأساة عين يعقوب في عكار.. غارات إسرائيل تلاحق "نازحي لبنان"
Lebanon 24
ضوءٌ على مأساة عين يعقوب في عكار.. غارات إسرائيل تلاحق "نازحي لبنان"
11:00 | 2024-11-13
13/11/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:34 | 2024-11-14
إقتراح إسرائيليّ لإنهاء الحرب في لبنان.. ما هو مضمونه؟
05:21 | 2024-11-14
قائد الحرس الثوريّ الإيرانيّ: لا يُمكن إنهاء "حزب الله"
04:58 | 2024-11-14
ماسك: عمل "وزارة الكفاءة" الجديدة سيكون منقولا على المباشر
04:47 | 2024-11-14
شاب يلاحق المشردين من فرنسا إلى هولندا.. وما يفعله بهم مروع (فيديو)
04:36 | 2024-11-14
العثور على مخبأ للقوات الأوكرانية يحتوي على مكونات لإنتاج المخدرات في ماريوبول
04:13 | 2024-11-14
"النووي".. عراقجي: إيران لن تتفاوض "تحت الضغط والترهيب"
فيديو
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
14/11/2024 12:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
01:00 | 2024-11-13
14/11/2024 12:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
14/11/2024 12:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24