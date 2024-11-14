شاب يلاحق المشردين من فرنسا إلى هولندا.. وما يفعله بهم مروع (فيديو)





وبعد تكرار هذه الجرائم وبنفس الطريقة، نشطت الشرطة الفرنسية والهولندية لكشف هوية القاتل وإلقاء القبض عليه.

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وبعد توقيف أحد الاشخاص في محطة تولون يوم الثلاثاء الماضي، اشتبه في أنه هو نفسه من قتل مشردًا بكتلة من الطوب في ليون. كما تم الاشتباه به أيضًا في حالات قتل أخرى بنفس الطريقة في جميع أنحاء فرنسا وهولندا.



وظهر المشتبه به في الفيديو وهو يحمل كتلة خرسانية، مسرعًا قبل أن يرميها على الرجل المتشرد. علما أنه ظهر في فيديو ثان في سوبر ماركت. كشفت لقطات التقطتها كاميرات المراقبة في أماكن مختلفة في فرنسا وصولا الى هولندا، شابا يلاحق المشردين ويستغل نومهم لقتلهم بطريقة "شنيعة" من خلال إلقاء حجارة كبيرة على رؤوسهم.وبعد تكرار هذه الجرائم وبنفس الطريقة، نشطت الشرطة الفرنسية والهولندية لكشف هوية القاتل وإلقاء القبض عليه.وبعد توقيف أحد الاشخاص في محطة تولون يوم الثلاثاء الماضي، اشتبه في أنه هو نفسه من قتل مشردًا بكتلة من الطوب في ليون. كما تم الاشتباه به أيضًا في حالات قتل أخرى بنفس الطريقة في جميع أنحاء فرنسا وهولندا.وظهر المشتبه به في الفيديو وهو يحمل كتلة خرسانية، مسرعًا قبل أن يرميها على الرجل المتشرد. علما أنه ظهر في فيديو ثان في سوبر ماركت.

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رحلة إجرامية عبر فرنسا وهولندا

يوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني الجاري، قام ضباط الشرطة بطلب من أمن السكك الحديدية بإلقاء القبض على رجل في محطة طولون، في منطقة فار. تم الإبلاغ عن الحادث الأخير من قبل امرأة تبلغ من العمر 26 عامًا، تعرضت للهجوم على متن قطار بين مرسيليا ونيس.



في مركز الشرطة، تعرف الضابط على الشخص المحتجز باعتباره الرجل المطلوب بعد وفاة رجل بلا مأوى في ليون وأدرك لاحقا أن الشخص مذكور في عدة قضايا محاولة قتل في فرنسا، ولكن أيضًا في هولندا.



هذا الرجل، والبلغ من العمر 32 عاما يقدم نفسه على أنه في الأصل من الكاميرون.



وبدأ كل شيء في 25 تموز في ديجون، في مقاطعة كوت دور. في ذلك اليوم، أصيبت امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا بحجر أو أكثر في رأسها في منطقة تويسون دور.(العربية)



