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عربي-دولي

في الغارات على سوريا.. الجيش الإسرائيلي يكشف ما تم استهدافه (فيديو)

Lebanon 24
14-11-2024 | 10:36
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أصدر الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، بيانا كشف من خلاله تفاصيل الغارات التي استهدفت حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا بريف العاصمة السورية.

وقال الجيش في البيان إن طائرات حربية أغارت على عدة مبان عسكرية ومقرات قيادة تابعة لـ"حركة الجهاد الإسلامي" في سوريا.

وأضاف أن هذه الغارات ضربت بقوة قيادة الحركة ونشطاءها.

وأفاد بأن "حركة الجهاد الإسلامي" بقيادة زعمائها المقيمين خارج قطاع غزة نفذت مع حماس هجوم السابع من تشرين الأول ومنذ ذلك الحين تواصل تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وشدد الجيش على أنه "سيواصل العمل في مواجهة حركة الجهاد الإسلامي الإرهابية في كل مكان".

ونشرت القوات الإسرائيلية مقطع فيديو قالت إنه يوثق عمليات الاستهداف في سوريا.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر عسكري سوري مقتل 15 شخصا وإصابة 16 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف عددا من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا بريف العاصمة السورية.

وذكر المصدر العسكري أن القصف خلف أضرارا مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة.  

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