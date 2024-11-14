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سويسرا تحصل على تفويض من الأمم المتحدة لتنظيم مؤتمر عن حماية الفلسطينيين

Lebanon 24
14-11-2024 | 15:03
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فوضت الأمم المتحدة سويسرا بتنظيم مؤتمر عن حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال آذار 2025.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان، الخميس، إن بلادها "حصلت على تفويض من الأمم المتحدة لتنظيم المؤتمر الذي ستحضره الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بشأن حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
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وأضاف البيان أن وزارة الخارجية السويسرية ستتولى مسؤولية تنظيم المؤتمر.
وأشار إلى أنه من المقرر عقد المؤتمر بجنيف في أذار 2025، وأنه سيتم إطلاع المجلس الاتحادي السويسري على سير الأعمال المتعلقة بالمؤتمر. (الأناضول)
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