Advertisement

عربي-دولي

هجوم روسي جديد على على الجبهة الشمالية الشرقية لأوكرانيا

Lebanon 24
14-11-2024 | 15:48
A-
A+
Doc-P-1278500-638672215931357356.jpeg
Doc-P-1278500-638672215931357356.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مسؤولون إن مجموعة هجومية روسية صغيرة اقتحمت لفترة وجيزة مشارف مدينة كوبيانسك بشمال شرق أوكرانيا لأول مرة منذ فرار قوات موسكو منها في ايلول 2022، وذلك في إشارة تدل على تزايد الضغوط على المدينة الأوكرانية.
Advertisement

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن قوات روسية، بما في ذلك جنود متنكرون في زي قوات أوكرانية، شنت هجمات في أربع موجات الأربعاء، لكن تم طردها من المدينة التي تمثل مركزاً مهماً للسكك الحديدية وكان عدد سكانها يبلغ قبل الحرب 26 ألف نسمة.

وقال قائد الإدارة العسكرية في المدينة: "دخلوا بشكل جزئي إلى الضواحي والمنطقة الصناعية ودمرتهم قواتنا.. كانت هناك أعمال هجومية باستخدام مركبات مدرعة ثقيلة، وكانت هناك محاولات لإدخال قوات مشاة".

وقال أندريه بيسيدين لوكالة "رويترز" عبر الهاتف إن المدينة تتعرض لقصف مستمر وإن السكان تضاءل عددهم إلى ثلاثة آلاف شخص تُوجه إليهم دعوات لإخلاء المدينة. وتقع كوبيانسك الآن على بعد 2.5 كيلومتر فقط من خط المواجهة.

ولم يعلق الجيش الروسي على جبهة كوبيانسك، لكن المسؤول الروسي فيتالي جانتشيف ذكر أن قوات موسكو تؤمن نقطة انطلاق على مشارف المدينة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:40 | 2024-11-14
16:34 | 2024-11-14
16:20 | 2024-11-14
16:00 | 2024-11-14
15:40 | 2024-11-14
15:13 | 2024-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24