هجوم روسي جديد على على الجبهة الشمالية الشرقية لأوكرانيا

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قال مسؤولون إن مجموعة هجومية روسية صغيرة اقتحمت لفترة وجيزة مشارف مدينة كوبيانسك بشمال شرق أوكرانيا لأول مرة منذ فرار قوات موسكو منها في ايلول 2022، وذلك في إشارة تدل على تزايد الضغوط على المدينة الأوكرانية.وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن قوات روسية، بما في ذلك جنود متنكرون في زي قوات أوكرانية، شنت هجمات في أربع موجات الأربعاء، لكن تم طردها من المدينة التي تمثل مركزاً مهماً للسكك الحديدية وكان عدد سكانها يبلغ قبل الحرب 26 ألف نسمة.وقال قائد الإدارة العسكرية في المدينة: "دخلوا بشكل جزئي إلى الضواحي والمنطقة الصناعية ودمرتهم قواتنا.. كانت هناك أعمال هجومية باستخدام مركبات مدرعة ثقيلة، وكانت هناك محاولات لإدخال قوات مشاة".وقال أندريه بيسيدين لوكالة "رويترز" عبر الهاتف إن المدينة تتعرض لقصف مستمر وإن السكان تضاءل عددهم إلى ثلاثة آلاف شخص تُوجه إليهم دعوات لإخلاء المدينة. وتقع كوبيانسك الآن على بعد 2.5 كيلومتر فقط من خط المواجهة.ولم يعلق الجيش الروسي على جبهة كوبيانسك، لكن المسؤول الروسي فيتالي جانتشيف ذكر أن قوات موسكو تؤمن نقطة انطلاق على مشارف المدينة.