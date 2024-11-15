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عربي-دولي
الخبير الهولندي يثير الجدل مجددًا.. زلزال عنيف لم نشهد مثله منذ 2021 سيحصل خلال أيام
Lebanon 24
15-11-2024
|
00:56
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حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من احتمالية حدوث نشاط زلزالي قوي في الأيام القليلة المقبلة. وقال هوغربيتس إن الزلازل قد تتجاوز درجاتها 6 أو 7 على مقياس ريختر.
وقال: "يمكن أن يؤدي التقارب القريب للاقتران الكوكبي والقمري مع اكتمال القمر إلى نشاط زلزالي أكبر في الأيام القليلة القادمة، ومن المحتمل أن يصل إلى 6 إلى 7 درجات".
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وفي نشرته الأخيرة على "يوتيوب"، قال: "لدينا اقتران كوكبي عطارد والزهرة وزحل".
وأضاف أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى استجابة زلزالية "ثم سيكون لدينا اكتمال القمر في الخامس عشر، أوائل السادس عشر من شهر تشرين الثاني، ويحدث أن يتزامن ذلك مع اقتران القمر مع أورانوس في نفس الوقت تقريبا، ولا يوجد سوى ثلاث - ساعتين بينهما".
وتابع: "بسبب مشاركة أورانوس، يمكن أن يؤدي إلى حدث زلزالي كبير في وقت اكتمال القمر، لكننا نرى أيضا الأرض والقمر والمشتري في غضون 1.5 يوم، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار هذه الهندسة أيضا، لذلك فمن الممكن ألا تحدث استجابة زلزالية واضحة حتى حوالي 19 تشرين الثاني، بسبب هندسة القمر مع كوكب المشتري".
وأكد على "اكتمال القمر مع أورانوس في غضون ثلاث ساعات وهذا هو التقارب الوثيق حقا هناك، ويمكن أن تكون هناك استجابة زلزالية واضحة يمكن أن تصل بسهولة إلى قوة 7 درجات، وفي أسوأ السيناريوهات، تصل قوة الزلزال إلى 8 درجات"، مشيرا إلى أنه "لم نشهد زلازل بقوة 8 درجات منذ آب 2021".
وقال إن ذلك "يعتمد على مستويات الضغط في القشرة الأرضية، فيمكننا أن نرى استجابة زلزالية واضحة في وقت اكتمال القمر".
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