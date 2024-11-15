زلزال قوي يضرب إندونيسيا

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قالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن زلزالا بقوة 6.5 درجة ضرب إقليم بابوا الإندونيسي اليوم الجمعة، مضيفة أنه لا يوجد احتمال لحدوث تسونامي.وقالت الوكالة إن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. (alarabiya english)