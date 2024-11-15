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عربي-دولي

سياسي فرنسي يتحدث عن خطط كييف لإنتاج أسلحة نووية

Lebanon 24
15-11-2024 | 01:50
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قال زعيم حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو، إنه بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سيبدي الناتو اهتماما بتنفيذ البرنامج النووي لأوكرانيا.
في وقت سابق، ذكرت صحيفة التايمز البريطانية، نقلا عن تقرير أعده باحثون أوكرانيون لصالح وزارة الدفاع، أن كييف قادرة على تطوير قنبلة نووية خلال بضعة أشهر إذا خفضت الولايات المتحدة مساعدتها العسكرية.
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وكتب فيليبو، على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي X: "من السهل أن نتخيل أن ساسة الناتو، الذين أصيبوا بخيبة أمل من فوز ترامب، وضعوا أعينهم على هذا التقرير الأوكراني".
ودعا السياسي الفرنسي، دول الغرب إلى وقف هذا الجنون في شكل مساعدة لنظام زيلينسكي، والتوقف عن إنفاق الأموال على الحرب واختيار السلام.
(روسيا اليوم)
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