23
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
6
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سياسي فرنسي يتحدث عن خطط كييف لإنتاج أسلحة نووية
Lebanon 24
15-11-2024
|
01:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال زعيم حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو، إنه بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سيبدي الناتو اهتماما بتنفيذ البرنامج النووي لأوكرانيا.
في وقت سابق، ذكرت صحيفة التايمز البريطانية، نقلا عن تقرير أعده باحثون أوكرانيون لصالح وزارة الدفاع، أن كييف قادرة على تطوير قنبلة نووية خلال بضعة أشهر إذا خفضت الولايات المتحدة مساعدتها العسكرية.
Advertisement
وكتب فيليبو، على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي X: "من السهل أن نتخيل أن ساسة الناتو، الذين أصيبوا بخيبة أمل من فوز ترامب، وضعوا أعينهم على هذا التقرير الأوكراني".
ودعا السياسي الفرنسي، دول الغرب إلى وقف هذا الجنون في شكل مساعدة لنظام زيلينسكي، والتوقف عن إنفاق الأموال على الحرب واختيار السلام.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"كنة" المصمم ايلي صعب الأردنية بغاية الجمال.. شاهدوا كيف تألقت على السجادة الحمراء في الرياض (فيديو)
Lebanon 24
"كنة" المصمم ايلي صعب الأردنية بغاية الجمال.. شاهدوا كيف تألقت على السجادة الحمراء في الرياض (فيديو)
04:00 | 2024-11-14
14/11/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة كانت تستعدّ للإقلاع.. غارة إسرائيليّة عنيفة جدّاً قرب مطار بيروت ولحظات مُرعبة (فيديو)
Lebanon 24
طائرة كانت تستعدّ للإقلاع.. غارة إسرائيليّة عنيفة جدّاً قرب مطار بيروت ولحظات مُرعبة (فيديو)
05:11 | 2024-11-14
14/11/2024 05:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... دعوة للسكان إلى إخلاء مبنى بشكل عاجل جدّاً
Lebanon 24
بالفيديو... دعوة للسكان إلى إخلاء مبنى بشكل عاجل جدّاً
07:04 | 2024-11-14
14/11/2024 07:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إستشهاد صحافيّة لبنانيّة مع طفليها.. غارة إسرائيليّة استهدفتهم
Lebanon 24
إستشهاد صحافيّة لبنانيّة مع طفليها.. غارة إسرائيليّة استهدفتهم
08:41 | 2024-11-14
14/11/2024 08:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية تغادر قناة "mtv" بسبب تهديدات بالقتل!
Lebanon 24
إعلامية تغادر قناة "mtv" بسبب تهديدات بالقتل!
15:48 | 2024-11-14
14/11/2024 03:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:44 | 2024-11-15
من 10 نقاط.. زيلينسكي يطرح خطة لتعزيز لأمن الداخلي
03:30 | 2024-11-15
تقرير لـ"Middle East Eye" يكشف.. "حزب الله" أعاد بناء نفسه
03:25 | 2024-11-15
أوكرانيا تعزز الأمن الداخلي وسط حرب مسيرات محتدمة مع روسيا
03:10 | 2024-11-15
بالفيديو.. إسرائيل تزعم مهاجمة مقرات قيادة لقوة الرضوان في "حزب الله"
03:10 | 2024-11-15
لابيد: مهرج التيك توك الفاشل بن غفير دمر الشرطة
02:55 | 2024-11-15
تسريبات أمنية تهز العلاقات الأميركية الإسرائيلية
فيديو
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
15/11/2024 10:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
15/11/2024 10:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
01:00 | 2024-11-13
15/11/2024 10:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24