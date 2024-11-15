تسريبات أمنية تهز العلاقات الأميركية الإسرائيلية

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أظهرت سجلات محكمة فيدرالية، كُشف عنها أمس، أن موظفاً في الحكومة الأميركية وُجهت إليه اتهامات بتسريب معلومات سرية عن الدفاع الوطني.وتتضمن لائحة الاتهام الموجّهة لآصف وليام رحمان تهمتين تتعلقان بنقل معلومات سرية عمداً، دون أن تقدم تفاصيل حول طبيعة التسريب، كما نقلت وكالة رويترز.وتفيد المعلومات بأن التسريب حدث في 17 تشرين الأول.رحمان اعتُقل في كمبوديا في 7 تشين الثاني وتم نقله إلى المحكمة الفيدرالية في غوام، حيث يواجه تهم تتعلق بنقل معلومات دفاعية وإفشاء تفاصيل خطط عسكرية.الوثائق التي تم تسريبها تضمنت معلومات حول خطط إسرائيلية لنقل الذخيرة وإجراء تدريبات جوية تستهدف إيران، وفقًا لتقييمات استخباراتية أميركية.وتم تداول هذه الوثائق عبر قنوات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني على تطبيق "تيليغرام"، مما أثار مخاوف من إمكانية استغلالها في التصعيد الإقليمي، خاصة بعد تهديدات إيرانية بالرد على هجمات إسرائيلية سابقة.خلال التغطية الأخبارية لقناة سكاي نيوز عربية، استضافت القناة الخبير الأمني سكوت أولينغر، الذي أوضح أن التسريب يمثل تحديًا خطيرًا للعلاقات الأمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.وأشار أولينغر إلى أن الوثائق تعكس دقة واستراتيجية التحركات الإسرائيلية تجاه إيران، وأن تسريبها قد يؤثر على الاستقرار الإقليمي ويمنح طهران فرصة لتعزيز موقفها التفاوضي في أي محادثات مستقبلية.وناقش الخبير في التغطية احتمالية أن تؤدي هذه الحادثة إلى إعادة تقييم التعاون الاستخباراتي بين واشنطن وتل أبيب، رغم الحاجة المستمرة إلى مواجهة التهديدات المشتركة.وأكد أولينغر أن العلاقات قد تتأثر مؤقتًا، لكنها قد تتعزز في نهاية المطاف بهدف مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة.تناول النقاش أيضًا احتمالية تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران نتيجة الكشف عن هذه المعلومات. واعتبر أولينغر أن إيران قد تستغل التسريب لتعزيز موقفها وتوجيه رسائل ضغط إلى المجتمع الدولي.في المقابل، من المتوقع أن تواصل إسرائيل تصعيدها ضد مصالح إيران في المنطقة، مما يهدد باندلاع مواجهات جديدة.وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعقد المشهد الإقليمي وتفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة المجتمع الدولي على احتواء التصعيد. في ظل التوترات المتزايدة، يبقى على الأطراف الفاعلة اتخاذ خطوات حاسمة للحفاظ على الاستقرار ومنع أي تطور قد يجر المنطقة إلى مواجهة أوسع. (سكاي نيوز)