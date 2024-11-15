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عربي-دولي

"تغيير سياسي كبير".. بايدن يحذر من هذا الأمر!

Lebanon 24
15-11-2024 | 16:01
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ذكرت "فرانس برس"، اليوم الجمعة أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن، حذّر من حقبة من التغيير السياسي أثناء عقده آخر اجتماع له مع حليفين رئيسيين في قمة آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) التي طغت على اجوائها عودة دونالد ترامب الوشيكة إلى السلطة.
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وقال بايدن أثناء لقائه زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية في ليما عاصمة البيرو: "لقد وصلنا الآن إلى لحظة تغيير سياسي كبير"، لكنه أضاف أن تحالفهم الثلاثي "بني ليبقى".
 
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