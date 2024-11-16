24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
6
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي ينتقد المحادثة الهاتفية بين بوتين وشولتس.. هذا ما قاله
Lebanon 24
16-11-2024
|
00:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
سارع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فجر السبت، إلى انتقاد المحادثة الهاتفية التي تمت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس.
وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي شدد، خلال محادثة هاتفية مع المستشار الألماني، على ضرورة أخذ مصالح موسكو الأمنية في الاعتبار عند حل الصراع في أوكرانيا.
Advertisement
شولتس أجرى اتصالا هاتفيا مع بوتين أمس الجمعة لأول مرة منذ ما يقرب من عامين في الوقت الذي يستعد فيه الزعيم الألماني لانتخابات مبكرة وتنتظر فيه أوروبا أخبارا عن خطة دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وحث شولتس بوتين على سحب قواته من أوكرانيا والبدء في محادثات مع كييف من شأنها أن تفتح الطريق أمام "سلام عادل ودائم"، حسبما قالت الحكومة الألمانية.
وقال الكرملين إن المحادثة جاءت بناء على طلب من برلين، وإن بوتين أبلغ شولتس بأن أي اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح روسيا الأمنية ويعكس "حقائق إقليمية جديدة".
وقال زيلينسكي إن المكالمة فتحت "صندوق الشرور" من خلال تقويض الجهود الرامية لفرض عزلة على الزعيم الروسي. وحذر هو ومسؤولون أوروبيون آخرون شولتس من هذه الخطوة، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وفي مواجهة انتخابات مبكرة في 23 شباط، يتعرض الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس لضغوط من الأحزاب الشعبوية الصديقة لروسيا التي تزعم أن الحكومة لم تستخدم وسائل دبلوماسية كافية لإنهاء الحرب.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان "حث المستشار روسيا على إبداء استعدادها للدخول في محادثات مع أوكرانيا بهدف تحقيق سلام عادل ودائم".
وأضاف المتحدث "شدد على تصميم ألمانيا الشديد على دعم أوكرانيا في دفاعها في مواجهة العدوان الروسي ما دام ذلك ضروريا".
لكن أوكرانيا قالت إن المحادثات الهاتفية مع بوتين لم تجلب أي قيمة مضافة على طريق تحقيق "سلام عادل" في أوكرانيا ولكنها ساعدته فقط في تخفيف العزلة المفروضة عليه.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي "الآن قد تُجرى محادثات ومكالمات أخرى. مجرد كلمات كثيرة.. وهذا هو بالضبط ما أراده بوتين منذ فترة طويلة.. من المهم للغاية بالنسبة له تخفيف عزلته".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُهاجم ملكة جمال لبنان: "سمّتلنا بدنا" (صورة)
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُهاجم ملكة جمال لبنان: "سمّتلنا بدنا" (صورة)
06:51 | 2024-11-15
15/11/2024 06:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو رقص دانييلا رحمة على أغنية سيلين ديون... وديمة قندلفت تبكي!
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو رقص دانييلا رحمة على أغنية سيلين ديون... وديمة قندلفت تبكي!
08:55 | 2024-11-15
15/11/2024 08:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر معنية: هذا ما حصل في المطار
Lebanon 24
مصادر معنية: هذا ما حصل في المطار
11:12 | 2024-11-15
15/11/2024 11:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كُشف عن "جوازات السفر" في لبنان؟ تقريرٌ مهم
Lebanon 24
ماذا كُشف عن "جوازات السفر" في لبنان؟ تقريرٌ مهم
11:00 | 2024-11-15
15/11/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصوله إلى بيروت... إليكم ما حصل مع الوفد المُرافق للاريجاني في المطار
Lebanon 24
فور وصوله إلى بيروت... إليكم ما حصل مع الوفد المُرافق للاريجاني في المطار
07:12 | 2024-11-15
15/11/2024 07:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:26 | 2024-11-16
في حادث غامض.. وفاة مرشح لمجلس الشيوخ في أريزونا بعد يوم من تنحيه
02:18 | 2024-11-16
اتصالات مزعومة بين ماسك وروسيا.. ديمقراطيان بمجلس الشيوخ الأميركي يطلبان التحقيق
02:17 | 2024-11-16
مرض دماغي غامض ينتشر ويُثير رعبا في كندا.. هذه عوارضه
01:42 | 2024-11-16
5 نقاط تكشف "أسرار" ادارة ترامب الجديدة
01:15 | 2024-11-16
كيف ردّ بايدن على السؤال حول ترامب الى البيت الابيض؟
00:59 | 2024-11-16
ترامب يُنشئ مجلسا وطنيا للطاقة.. من سيتولى هذا المنصب؟
فيديو
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
16/11/2024 09:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
16/11/2024 09:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
01:00 | 2024-11-13
16/11/2024 09:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24