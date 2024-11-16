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عربي-دولي
كيف ردّ بايدن على السؤال حول ترامب الى البيت الابيض؟
Lebanon 24
16-11-2024
|
14:15
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ابتسم الرئيس الأميركي جو بايدن وظل صامتا عندما سألته الصحافة، الجمعة، عن كيفية تعامله مع احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وكان بايدن يزور ليما في بيرو لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، حيث عقد اجتماعًا ثلاثيًا مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، ثم التقى بالرئيس البيروفي دينا بولوارت.
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وخلال الاجتماعات، استمر الصحفيون في طرح أسئلة على بايدن بشأن ما إذا كان يجب على الحلفاء القلق بشأن رئاسة ترامب المحتملة، لكنه اكتفى بالابتسام دون تقديم إجابة.
وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن ترامب لم يُذكر في أي من الاجتماعات التي عُقدت، الجمعة، موضحين أن الجزء الأكبر من النقاش مع كوريا الجنوبية واليابان تركز على التحالف بين روسيا وكوريا الشمالية.
وتجنبت الإدارة الأميركية أيضًا أي إشارات إلى ترامب خلال اجتماع بايدن مع بولوارت، حيث قال المسؤولون إن اللقاء كان موجهًا نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وبيرو، مع التركيز على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية.
وكان بايدن قد تجنب أيضًا الإجابة على أسئلة متعلقة بالانتخابات، حيث لم يتحدث مع الصحافة منذ خسارة نائبة الرئيس كامالا هاريس أمام ترامب في انتخابات 5 تشرين الثاني.
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