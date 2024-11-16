السيناتور الديمقراطي ساندرز يعلن استعداده للعمل مع ترامب

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قال السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، إنه يتطلع إلى العمل مع إدارة دونالد ترامب، ويأمل أن يلتزم الرئيس المنتخب بوعده المتعلق بخفض الحد الأقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان.وكتب ساندرز في منشور على منصة X يوم الجمعة: "أتطلع إلى العمل مع إدارة ترامب للوفاء بوعده بالحد من أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10٪".وتابع: "لا يمكننا الاستمرار في السماح للبنوك الكبرى بتحقيق أرباح قياسية... وفرض أسعار فائدة تتراوح من 25 إلى 30٪".وأشاد العديد من مستخدمي المنصة بساندرز وشكروه على دعم جهود ترامب. وعلق أحدهم: "شكرا لك على محاولتك التركيز على الخير المحتمل القادم من الإدارة القادمة بدلا من إثارة الخوف".