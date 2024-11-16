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عربي-دولي

حدث أمنيّ في باريس.. إحتجاز رهائن داخل مطعم وتهديد بالإنتحار

Lebanon 24
16-11-2024 | 08:51
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أفادت قناة "الحرة" أن قوات الأمن تمكنتمن تحرير رهائن قام شخص باحتجازهم داخل مطعم في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية.
 
وكانت قناة "BFMTV" الفرنسية أفادت بأن صاحب مطعم احتجز رهائن في مطعمه في مدينة إيسي ليه مولينو الفرنسية بالقرب من العاصمة باريس اليوم السبت.
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وقالت إدارة الإطفاء في باريس لوكالة "فرانس برس" إن صاحب المطعم "متحصن في مؤسسته ويحتجز عددا من الموظفين".
 
وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن قوة كبيرة من الشرطة تطوق المطعم على بعد عشرات الأمتار من طريق باريس الدائري. وتم إرسال الشرطة ورجال الإطفاء إلى هناك.

من جهتها، أفادت صحيفة "لوفيغارو" بأن 3-4 موظفين محتجزون كرهائن في مطعم بضواحي باريس، ولا يوجد زوار في المطعم.
 
من جانبها، أفادت قناة "الحدث" أن المسلح يهدد بالانتحار. (روسيا اليوم والحدث والحرة) 

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