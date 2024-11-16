Advertisement

عربي-دولي

انتهاء حادثة احتجاز الرهائن في مطعم قرب باريس.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
16-11-2024 | 11:19
A-
A+
Doc-P-1279287-638673783341089802.png
Doc-P-1279287-638673783341089802.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتهت حادثة احتجاز عدد من الموظفين كرهائن داخل مطعم في ضاحية قرب باريس بسلام، مساء السبت، بعدما استمرت لنحو ثلاث ساعات.

وأكدت مصادر إعلامية فرنسية أن جميع الرهائن خرجوا سالمين دون أي إصابات، في حين تمكنت الشرطة من القبض على المشتبه به ووضعه قيد الاحتجاز.
Advertisement

وأشارت قناة "بي إف إم تي في" إلى أن الشخص المعتقل يعاني من إدمان المخدرات، وكان قد عبّر عن رغبته في الانتحار خلال الواقعة.

الحادث وقع في مطعم بيتزا بمدينة إيسي ليه مولينو، جنوب غرب العاصمة الفرنسية، حيث احتجز الرجل، الذي تبين لاحقًا أنه نجل صاحب المطعم، ثلاثة أو أربعة موظفين تحت التهديد بسكين.

وقامت السلطات بفرض طوق أمني محكم حول المكان، بينما أكدت إدارة الشرطة عبر منصة "إكس" أن العملية كانت مستمرة لحظة وقوع الحادث، داعية الجميع إلى ترك فرق الأمن والطوارئ تؤدي عملها. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:01 | 2024-11-16
12:00 | 2024-11-16
11:35 | 2024-11-16
11:29 | 2024-11-16
11:00 | 2024-11-16
10:55 | 2024-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24