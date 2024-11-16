انتهاء حادثة احتجاز الرهائن في مطعم قرب باريس.. إليكم ما حصل

Advertisement

انتهت حادثة احتجاز عدد من الموظفين كرهائن داخل مطعم في ضاحية قرب باريس بسلام، مساء السبت، بعدما استمرت لنحو ثلاث ساعات.وأكدت مصادر إعلامية فرنسية أن جميع الرهائن خرجوا سالمين دون أي إصابات، في حين تمكنت الشرطة من القبض على المشتبه به ووضعه قيد الاحتجاز.وأشارت قناة "بي إف إم تي في" إلى أن الشخص المعتقل يعاني من إدمان المخدرات، وكان قد عبّر عن رغبته في الانتحار خلال الواقعة.الحادث وقع في مطعم بيتزا بمدينة إيسي ليه مولينو، جنوب غرب العاصمة الفرنسية، حيث احتجز الرجل، الذي تبين لاحقًا أنه نجل صاحب المطعم، ثلاثة أو أربعة موظفين تحت التهديد بسكين.وقامت السلطات بفرض طوق أمني محكم حول المكان، بينما أكدت إدارة الشرطة عبر منصة "إكس" أن العملية كانت مستمرة لحظة وقوع الحادث، داعية الجميع إلى ترك فرق الأمن والطوارئ تؤدي عملها. (سكاي نيوز)