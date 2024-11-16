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عربي-دولي
وفد إيراني رفيع المستوى في سوريا
Lebanon 24
16-11-2024
|
12:39
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أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم السبت، عن وصول وزير الدفاع الإيراني، العميد عزيز نصير زاده، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد رفيع المستوى، بهدف عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين السوريين.
وفي تصريح أدلى به لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي، أوضح نصير زاده أن الزيارة تأتي بناءً على دعوة من نظيره السوري. وأضاف: "سنبحث خلال لقاءاتنا مع المسؤولين السياسيين والعسكريين عدة قضايا مشتركة، خاصة في مجالي الدفاع والأمن، بما يعزز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين".
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وأضاف: "لدى سوريا تاريخ عريق وتجربة عميقة مع مكافحة الإرهاب وهي داعم أساسي في محور المقاومة ونحن بناء على توصيات قائد الثورة الإسلامية مستعدون لتقديم كل وسائل الدعم للدولة الصديقة".
وقال علي أصغر حاجي كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، في وقت سابق، إن "بلاده لم تتخذ أي قرارات لتغيير عدد قواتها في سوريا في ضوء التوترات في الشرق الأوسط". (روسيا اليوم)
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