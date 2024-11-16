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عربي-دولي

في عهد ترامب.. هل ستتحسن العلاقات الأميركية الروسية؟

Lebanon 24
16-11-2024 | 15:46
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في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، عادت التساؤلات حول مستقبل العلاقات بين موسكو وواشنطن، حيث توقع بعض الخبراء حدوث تغييرات في السياسة الأميركية تجاه روسيا، ولكن ضمن شروط معينة.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أن السياسة الأميركية، بغض النظر عن الإدارات المختلفة، كانت دائمًا تهدف إلى إضعاف موسكو، مشددًا على أن أي تحسن في العلاقات يتطلب تغييرات جوهرية في السلوك الأميركي تجاه روسيا.
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وفي تعليق له على الوضع، قال الباحث السياسي الروسي يفجيني سيدروف إن موسكو ترى أن واشنطن هي المسؤولة الآن عن إثبات جديتها في تحسين العلاقات، محذرًا من أن التعاون بين البلدين سيظل مليئًا بالشكوك ما لم تظهر واشنطن إرادة سياسية حقيقية.

وتناول سيدروف في حديثه أيضًا الصراع في أوكرانيا، مؤكدًا أن توسع حلف الناتو في أوروبا الشرقية يُعتبر تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الروسي، وهو السبب الرئيسي وراء التصعيد العسكري الروسي في المنطقة.
ولفت إلى أن النزاع في أوكرانيا يمثل حالة من الاستنزاف لكل من روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن إدارة ترامب ستحتاج إلى استراتيجية واضحة للتعامل مع هذه الأزمة، سواء عبر المفاوضات أو فرض شروط جديدة.

كما أبرز أن واشنطن ترى في التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية كخطوة لتعزيز التحالفات في مواجهة الضغوط الغربية، مما يزيد من تعقيد أي محاولات للتقارب أو الحوار. (سكاي نيوز)
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