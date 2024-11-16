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عربي-دولي

لقاء أميركي صيني "أخير" متوتر مع اقتراب تنصيب ترامب

Lebanon 24
16-11-2024 | 16:55
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التقى الرئيس الأميركي جو بايدن بنظيره الصيني شي جين بينج للمرة الأخيرة بصفته رئيساً للولايات المتحدة، السبت، لكن مسعى الزعيمين لخفض التوتر قبل تنصيب دونالد ترمب يواجه تحديات بسبب صراعات جديدة متعلقة بالجرائم الإلكترونية والشؤون التجارية والوضع في تايوان وروسيا.
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جاء اللقاء على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في ليما عاصمة بيرو لإجراء أول محادثات بينهما منذ سبعة أشهر، فيما يقيّم زعماء المنطقة الآثار المترتبة على عودة ترامب إلى السلطة في 20 كانون الثاني.

وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن بايدن عقد أول محادثات مع شي منذ سبعة أشهر على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في ليما عاصمة بيرو.

وحسب "بلومبرغ" قال الرئيس الصيني لنظيره الأميركي، إنه "مستعد للعمل مع الرئيس الأميركي المنتخب ترامب لتحسين العلاقة بين أكبر اقتصادات العالم".
 
بدوره، قال بايدن أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تكون قائمة على المنافسة وليس الصراع. (الشرق)
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