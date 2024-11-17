Advertisement

عربي-دولي

عراقجي: سنتعامل مع إدارة ترامب الجديدة بناء على سياساتها

Lebanon 24
17-11-2024 | 02:55
A-
A+
Doc-P-1279470-638674349316968090.jpg
Doc-P-1279470-638674349316968090.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده ستتعامل مع الحكومة الأميركية الجديدة بناء على سياساتها.

وقال عراقجي خلال مقابلة تلفزيونية مساء أمس السبت، إن "إيران تنتظر من الحكومة الأميركية الجديدة أن تعلن سياستها وتعين رجالها، وستتخذ القرارات على مستويات عليا فيما يتعلق بكيفية التعامل معها".
Advertisement

وأضاف: "سنتصرف تجاه الحكومة الأميركية الجديدة بناء على سياساتها، وما تطبقه في العمل يهمنا. الأشخاص الذين تم تعيينهم الآن يحملون خصائص متطرفة في دعم الكيان الصهيوني".

وكان عراقجي علق على الاتهامات الموجهة للحرس الثوري بالتخطيط لاغتيال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، معتبرا أنها "مسرحية كوميدية رخيصة".

وأضاف عراقجي: "اتخذ الشعب الأميركي قراره. وإيران تحترم حقه في انتخاب الرئيس الذي يختاره".

وتابع: "إيران لا تسعى للحصول على أسلحة نووية.. هذه سياسة مبنية على التعاليم الإسلامية وحساباتنا الأمنية. بناء الثقة مطلوب من الجانبين". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:54 | 2024-11-17
07:28 | 2024-11-17
07:00 | 2024-11-17
06:01 | 2024-11-17
04:47 | 2024-11-17
03:58 | 2024-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24