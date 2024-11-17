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عربي-دولي
عراقجي: سنتعامل مع إدارة ترامب الجديدة بناء على سياساتها
Lebanon 24
17-11-2024
|
02:55
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده ستتعامل مع الحكومة الأميركية الجديدة بناء على سياساتها.
وقال عراقجي خلال مقابلة تلفزيونية مساء أمس السبت، إن "إيران تنتظر من الحكومة الأميركية الجديدة أن تعلن سياستها وتعين رجالها، وستتخذ القرارات على مستويات عليا فيما يتعلق بكيفية التعامل معها".
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وأضاف: "سنتصرف تجاه الحكومة الأميركية الجديدة بناء على سياساتها، وما تطبقه في العمل يهمنا. الأشخاص الذين تم تعيينهم الآن يحملون خصائص متطرفة في دعم الكيان الصهيوني".
وكان عراقجي علق على الاتهامات الموجهة للحرس الثوري بالتخطيط لاغتيال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، معتبرا أنها "مسرحية كوميدية رخيصة".
وأضاف عراقجي: "اتخذ الشعب الأميركي قراره. وإيران تحترم حقه في انتخاب الرئيس الذي يختاره".
وتابع: "إيران لا تسعى للحصول على أسلحة نووية.. هذه سياسة مبنية على التعاليم الإسلامية وحساباتنا الأمنية. بناء الثقة مطلوب من الجانبين". (روسيا اليوم)
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