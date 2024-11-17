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عربي-دولي

مصادر تكشف معلومة مفاجئة... أحد مهاجمي منزل نتنياهو ضابط رفيع

Lebanon 24
17-11-2024 | 03:58
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بعدما أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف 3 مشتبه بهم بالقاء قنبلتين مضيئتين على منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقيساريا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كشفت مصادر مطلعة أن أحد المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم ضابط احتياط رفيع في الجيش الإسرائيلي، شارك في الاحتجاجات، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
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فيما أعلنت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) الإسرائيليان بوقت سابق اليوم الأحد، توقيف ثلاثة مشتبه فيهم.
 
 
وأوضحت في بيان أن 3 أوقفوا خلال الليل، لضلوعهم في الحادث"، الذي وقع في قيسارية في وسط البلاد، مشيرة إلى أنهم سيخضعون لتحقيق مشترك من قبل الشرطة والشين بيت.

وذكرت أن المحكمة أمرت بحظر نشر معلومات عن التحقيق أو هوية المشتبه بهم لمدة 30 يوما.

لذا لم يتم الكشف عن أي معلومات حول هوية المشتبه بهم أو دوافعهم.

وكانت قنبلتان ضوئيتان سقطتا نحو الساعة 19,30 (17,30 ت غ) في الباحة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي لم يكن وعائلته متواجدين في المنزل. (العربية)
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