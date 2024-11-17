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عربي-دولي

بعد اتصال شولتس بوتين.. بولندا تنتقد "دبلوماسية الهاتف"

Lebanon 24
17-11-2024 | 14:35
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تساءل رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك في منشور على تطبيق "إكس"، الأحد، عن جدوى المكالمة الهاتفية التي جرت بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا.

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وقال تاسك في منشوره: "لا أحد سيوقف بوتين بمكالمات هاتفية".


وأضاف أن الهجوم الواسع الذي شنته القوات الروسية الليلة الماضية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا كشف أن "دبلوماسية الهاتف" لا يمكن أن تحل محل الدعم الحقيقي لأوكرانيا من جانب الغرب ككل.
وتوقع تاسك أن "الأسابيع القادمة ستكون حاسمة، ليس فقط بالنسبة للحرب ذاتها، بل أيضا بالنسبة لمستقبلنا".

وفي السياق، دعت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، الأحد، القادة الأوروبيين إلى ضبط النفس في تعاملاتهم مع موسكو بشأن الحرب في أوكرانيا.
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