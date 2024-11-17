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عربي-دولي
"أكسيوس" تكشف سبب سماح بايدن لكييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى
Lebanon 24
17-11-2024
|
23:53
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كشف موقع "أكسيوس" الإخباري أن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى تم إبلاغه لكييف منذ حوالي ثلاثة أيام.
ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين أن "الدافع وراء القرار هو ردع كوريا الشمالية عن إرسال المزيد من القوات إلى روسيا للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا".
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ويأمل المسؤولون الأميركيون أنه في حالة استهداف القوات الكورية الشمالية في كورسك، قد تراجع بيونغيانغ قرارها بإرسال قوات إلى روسيا وبالتالي تفشل الهجمة الروسية المضادة في كورسك.
وكانت مصادر مطلعة قالت أمس الأحد إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفعت القيود التي كانت تمنع أوكرانيا من استخدام الأسلحة التي تزودها بها الولايات المتحدة لضرب عمق الأراضي الروسية.
وأضافت 3 مصادر لرويترز أن أوكرانيا تعتزم شن أول هجوم بعيد المدى في الأيام المقبلة، دون الكشف عن تفاصيل هذا الهجوم بسبب مخاوف أمنية.
كما أفاد مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس بأن واشنطن أجازت لأوكرانيا استخدام صواريخ بعيدة المدى زودتها بها في حربها ضد روسيا.
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