حرب عصابات.. هذا ما تعتمده حماس في غزة

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وقالت الصحيفة، إنه بعد أكثر من 13 شهراً من الحرب في غزة، و101 رهينة يموتون في الأنفاق المظلمة، وقائمة طويلة من القتلى والجرحى الآخذة في التزايد، والاتجاه نحو استقرار الجيش الإسرائيلي في غزة، سيعيد ذلك إسرائيل إلى "السنوات الملعونة" عندما حكمت القطاع.وأوضح التقرير أن قطاع غزة مُدمَر، حيث فقدت حماس أكثر من 80% من قدراتها، كما تم اغتيال معظم قادتها، واستهداف ترسانتها من الأسلحة على أيدي الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى أن القادة الميدانيين الذين لا يزالون على قيد الحياة في حماس، يحاولون شن حرب عصابات من خلال تجنيد شباب غزة لهذه المهمة، والتي ستزداد طالما استمر الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأضاف أن معظم الإسرائيليين يرغبون في إنهاء القتال واحلال السلام، وأن الحكومة الإسرائيلية أعربت عن استعدادها للتوصل إلى اتفاق مع حزب الله بشأن الخروج من لبنان مع إمكانية العودة بحال خرق التنظيم هذا الاتفاق، ولكن في قطاع غزة، حيث لا مشكلة في العودة إليه بحال رفعت حماس رأسها، تعارض الحكومة اتفاق وقف إطلاق النار الذي يؤدي في النهاية إلى إعادة الرهائن الإسرائيليين.ولكنه أشار أيضاً إلى أن مثل هذا الاتفاق سيتطلب إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون في إسرائيل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يهدد بقاء الحكومة بسبب معارضة الوزيرين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لافتاً إلى أن الشتاء قد حل بالفعل، وهذا يعني تدهور آخر في أوضاع الرهائن الذين تمكنوا من البقاء على قيد الحياة خلال الأشهر الـ13 الماضية، كما يشكل خطراً على صحة مليونين من سكان غزة الذين يعيشون في الخيام في ظل ظروف صحية صعبة.كما أوضح التقرير أن الوباء سيقتل آلاف الضحايا من سكان غزة، وهو ما سيثر غضباً هائلاً ضد إسرائيل في العالم، حيث يتهمها البعض بارتكاب جرائم إبادة جماعية.ويقول التقرير إن قطاع غزة ليس حماس والجهاد فقط، فهناك العديد من التنظيمات المسلحة الأخرى، والذين يتعاونون على مر السنين ومسؤولين عن معظم عمليات التهريب إلى القطاع، ولذلك، فإن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في غزة، قد لا يواجه فقط حرب عصابات التي تظهر بدايتها اليوم، بل قد يواجه ما وصفه بـ"عمليات إجرامية" ستحاول الاستفادة من هذا الواقع في شن حرب عصابات لتعزيز موقعها في غزة.وتحدث التقرير عن الأزمة الاقتصادية، التي رأى أنها قد تؤدي إلى موجة كبيرة من "الجرائم" في المستوطنات المحيطة، وسيضطر الجيش الإسرائيلي إلى الدفاع عن بقائه داخل القطاع بقوات كبيرة، وكذلك إلى نشر قوات كبيرة حول القطاع لحراسة المستوطنات المحيطة. وأوضح أن ذلك سيأتي إلى جانب ملايين سيتعين تخصيصها لتزويد سكان غزة بالخدمات الطبية الأساسية، والتعليم، والكهرباء، والمياه، وغيرها. (24.ae)